女優で歌手の大竹しのぶ（68）が20日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。毎年年錠をくれる大物俳優を実名告白した。2023年に芸能生活50周年を迎えた大竹のこれまでの歴史をサイコロで振り返る企画「サイコロ回顧録」を放送。大竹が37歳だった1994年を振り返った。この年に出演したTBSのスペシャルドラマ「真昼の月 続・病院で死ぬということ」について説明。同作では俳優の役所広