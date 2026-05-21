お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が20日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。父について語る場面があった。この日は28歳男性から寄せられた「超マザコンだが結婚予定の彼女には秘密にしている。親離れすべきか、マザコンを貫くべきか」という悩みをテーマにトーク。粗品は自身を「結構マザコン寄り」と位置づけ、父と17歳で死別したことも要因だと説明し「母ちゃんを大切にしようっていう