将棋の団体戦「ABEMA地域対抗トーナメント2026」に挑むサウスゴッツ大阪のチーム動画で、チーム最年少ルーキーが披露した「初体験」の姿が、ファンの心を鷲掴みにしている。【映像】初々しい…山下四段“初体験”の一部始終動画の後半、体操トレーニングを終えてお腹を空かせたメンバーたちは、地元高槻市出身の古森悠太五段（30）の案内で、ご当地グルメの「高槻バーガー」を堪能することに。キッチンカーグランプリで1位を獲