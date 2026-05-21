警察によりますと、21日正午すぎ、神奈川県横浜市旭区の中原街道で、男性から「乗用車4台くらいの事故」と110番通報がありました。現場は片側2車線の道路で、渋滞で停車していた車に後ろから普通乗用車が突っ込み、少なくとも6台の車が巻き込まれているということです。この事故で、5人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあり、軽傷とみられるということです。事故を起こした車の運転手は現場に車を乗り捨てて逃走している