サンワサプライは21日、スイッチを工事不要でスマート化できる指ロボット「400-SSA009」を発売した。価格は6800円。 同製品は、スイッチに取り付けることで照明や家電をIoT化し、遠隔での操作を可能にする指ロボット。本体に付属する両面テープで固定するため、賃貸住宅やオフィスなどの工事ができない環境でも簡単に導入できる。 スイッチの形に合わせて、人の指のように押し込めるボタン用アタッチ