米グーグル（Google）は現地時間20日、視覚障害をもつランナーを支援するAIアシスタント「ランニングガイドエージェント」を発表した。胸に装着したスマートフォン「Pixel 10 Pro」のカメラで前方の経路を捉え、音声フィードバックを通じてユーザーを誘導する。 今回発表されたランニングガイドエージェントは、2020年に米国で始まった、視覚障害をもつランナーを