◆大相撲▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）日体大出身で、幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、雷）が、東三段目３枚目・隠岐の浜（八角）を寄り切って、４勝２敗とした。連敗発進から、４連勝で勝ち越しを決め「とりあえずあと１番ある。安心はできないが、素直にうれしい。連敗した時はどうなるかと思ったが、あと１番勝って、次につなげたい」と話した。日大相撲部出身で日本一３度、世界選手権でも団体金メ