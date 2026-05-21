◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２１日・甲子園）阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手が１軍に初合流した。ディベイニーは遊撃を中心に内外野を守れる中距離打者として、期待されて入団。しかし、春季キャンプから慣れない土のグラウンドへの対応に苦しみ、打撃の状態も低迷。開幕を２軍で迎えていた。ファームでは３４試合に出場し、打率２割１分２厘、３本塁打、１３打点だが、来週には交流戦も控えており、ＤＨ