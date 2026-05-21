◇ラグビー「ＮＴＴリーグワン２０２５―２６」プレーオフ準々決勝東京ＳＧ―ＢＲ東京（２３日、秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン（ＲＳ）４位でプレーオフ（ＰＯ）に進んだ東京ＳＧは２１日、準々決勝のＢＲ東京戦に向けた試合登録メンバーを発表した。オンライン会見に臨んだ小野晃征ヘッドコーチは「強みを出す、相手に隙を見せない。プレッシャーの中で戦って１点差でも勝つ、というマインドで準備してきた」と語り、