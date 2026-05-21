◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝２１日、美浦トレセン３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。萩原清調教師の死去に伴い、２１日付で大竹正博厩舎へと転厩したドリームコア（牝３歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）は６枠１２番に決まった。２０日まで萩原厩舎で担当していた南田助手は「枠は奇数、偶数を含めて特に気にしていませ