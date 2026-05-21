元ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手（３５）が２０日（日本時間２１日）、米アリゾナ州で車を運転中、衝突事故に巻き込まれたと米メディア「ＴＭＺ」が報じた。バウアーは制限速度で運転したところ、別の車に横から衝突されたという。バウアーは幸運にも無傷で済み、過失はなかったという。メジャー通算８３勝を誇るバウアーは、２３年と２５年にＤｅＮＡでプレー。２年間で４０試合に登板し、１４勝１４敗だった。今季はメ