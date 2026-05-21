女優南果歩（62）が、20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。健康に気を使っていると明かすも、くりぃむしちゅー上田晋也（56）から指摘を受けた。番組のテーマは「健康に命をかける女VS不摂生上等な女」。南は「何かやりたいなって思ったときに『しんどいな』とか、『めんどくさ』とか思うのがイヤなんですよ。思わないように体を鍛える。ジム行くんですよ。パーソナルジム。始めて6年ぐらいで腹筋