◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝５月２１日、美浦トレセン３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。フラワーＣの２着馬で桜花賞１８着から巻き返しを図るロンギングセリーヌは３枠６番からの発走となった。１８頭立てになった９２年以降では１勝、２着２回と成績が振るわない馬番だが、竹内調教師は「前に行けるタイプなので、偶数枠