◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝２１日、美浦トレセン３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。８頭のうち４頭出走の抽選を突破したスタニングレディ（牝３歳、美浦・高木登厩舎、父ベンバトル）に、宗方助手は「一生に一度の舞台なので、抽選を突破してくれて良かった」と笑顔。枠順は過去５年で２着２回の４枠７番に決定した。同助