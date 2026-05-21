タレント中川翔子（41）が21日、インスタグラムを更新。5日に開催されたバースデーライブの様子を動画で公開した。中川は「5／5歌手活動20周年バースデーライブの思い出」と書き出し、「ずっと応援してくれたみんなのおかげで歌い続けられたミラクルが星座みたいに未来まで繋がってここまできました本当にありがとうございます」と感謝をつづった。続けて「黒猫と魔女の教室の新エンディングテーマ新曲Twilight Magicもチラ見