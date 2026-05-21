落語家の三遊亭遊子（37）が21日、インスタグラムを更新。真打昇進を報告した。遊子は「皆様に一読いただき、もしよろしければ広めていただきたいです」と書き出した。そして「ご報告」と題し、「日頃から多大なるご声援をいただきありがとうございます」と感謝。「この度、落語芸術協会理事会にてお認めをいただき、令和9年春より真打ちに昇進させていただく事になりました」と報告した。続けて「師匠である遊三と相談いたしまし