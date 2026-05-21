女優で歌手の大竹しのぶ（68）が20日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。天才女優ならではの役作りにおける“特殊体質”を明かす場面があった。2023年に芸能生活50周年を迎えた大竹のこれまでの歴史をサイコロで振り返る企画「サイコロ回顧録」を放送。大竹が37歳だった1994年を振り返った。この年はドラマ「ひとの不幸は蜜の味」「真昼の月 続・病院で死ぬということ」「きっとし