６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、同局から発表された。この日、都内の同局で会見を行った本田は一言目に「不安しかないですね」と話し、会場の笑いを誘った。４年前のカタール大会で大きな反響を呼んだ「本田の解説」が帰ってくる。この日は紺のスーツ姿で登場し、大反響だった前回の解