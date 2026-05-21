バレーボール男子の石川祐希（３０）が、イタリア・セリエＡでの１１季目のシーズンを終えて羽田空港に帰国した。今季は悲願のリーグ優勝を含め、世界クラブ選手権、スーパー杯、欧州チャンピオンズリーグ連覇と“４冠”を達成。しかし、自身は右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷など故障に悩まされ、コートに立てない時間も多かった。「非常に複雑なシーズン。４つのメダルは取れてうれしいけど、喜べる思いと心残りもある」と