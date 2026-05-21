上方落語の桂三度（56）が、21日までにXを更新。東京の寄席でトリを任されたことに感謝の気持ちを伝えた。「上野広小路亭。以下、江戸風で失礼します。はっきり言っちまうけどね、東京ってのはチャンスをくれんだよ。三度がトリだぜトリ。育ててくれてんなぁと芯から思っちまうよ。ありがてぇよな。俺ぁ気に入ってんだよ」Xには、トリを示す香盤表の写真を添えられていた。三度は漫才コンビ「ジャリズム」を経て、2011年3月、桂