5月30日にデビュー予定だった6人組アイドルグループ「あ！恋見つけちゃいました…♡」が21日、公式Xを更新。メンバーの「あざらし」が契約上の重大な不履行によりデビュー中止を発表した。声明を通じ「【メンバーに関するお知らせ】『あ！恋見つけちゃいました…♡』メンバーとして活動予定でした『あざらし』につきまして、契約上の重大な不履行が確認されたため、協議の結果、『あ！恋見つけちゃいました…♡』で