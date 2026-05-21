持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月20日より、『今治焼豚玉子飯』シリーズ発売を記念したプレゼントキャンペーンを、公式SNS(X・Instagram)にて期間限定で開催している。ほっともっと『今治焼豚玉子飯』シリーズ発売記念プレゼントキャンペーン本キャンペーンは、『今治焼豚玉子飯』シリーズの発売を記念して開催される企画で、「ほっともっと電子マネー」や、手軽にシワを伸ばせるコンパクトなスチームアイロンの