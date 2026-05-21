歌手MCモンが韓国芸能界の“暴露配信”を続けるなか、無関係な人々を巻き込んで論争を引き起こしているという指摘が相次いでいる。5月20日、MCモンはSNSのライブ配信を通じて、自身を取り巻く違法賭博や性売買、不倫疑惑について釈明し、無実であることを訴えた。 彼は18日から自身に対する論争に反論しており、関与者の実名を挙げながら暴露を続けている。【画像】MCモンの“暴露ライブ”その中でMCモンは、自身の違法賭博や性売