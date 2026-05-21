【モデルプレス＝2026/05/21】日本テレビ発の新感覚・縦型ショートバラエティ番組「ちょこっとぱーちー（通称「ちょこぱ」）」に登場している9人組アイドルグループ・MORE STARの山本るしあ。初登場から「逸材発見」と話題を集めている。【写真】「逸材」と話題・ふるっぱー妹分の枝豆姿◆「ちょこぱ」で話題の美女・山本るしあ「ちょこっとぱーちー」は、Z世代（00世代）の次世代スターたちがパーティー感覚で日常を共有する、新