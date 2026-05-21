【モデルプレス＝2026/05/21】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが2026年5月20日、公式X（旧Twitter）を更新。“青りんごの日”を記念した投稿でファンやメンバーに感謝を伝え、話題となっている。【写真】ミセス冠番組“青りんごの日”祝福のイラスト入り投稿◆Mrs. GREEN APPLE、ファンへの感謝伝える“青りんごの日”とは、同バンドが初めてライブを行ったのが2013年5月20日であることからファンの間で広まった同バンドの記念日。