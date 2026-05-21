【モデルプレス＝2026/05/21】カリスマトレーナーのAYAが5月20日、自身のInstagramを更新。妊娠期間の手料理を公開し、話題となっている。【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「ちゃんとバランス考えられててすごい」麺類・トースト・肉や豆・サラダたっぷり妊娠期間の手料理◆AYA、妊娠期間中の食事披露AYAは「＃AYAごはん」とハッシュタグを添えてつづり、写真を投稿。枝豆や肉のプレート、レモンの輪切りがのった麺や、トー