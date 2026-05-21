【ARMS NOTE水泳部の部長ちゃん(再販)/紫の水着Ver./白の水着Ver.】 受注期間：2026年5月21日～6月25日 発送予定：2026年9月～10月 価格：各22,000円 ホビージャパンは、フィギュア「ARMS NOTE水泳部の部長ちゃん」の再販分をホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店にて5月21日より予約受付を開始した。発送は9月