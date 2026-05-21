福島市のコインランドリーに侵入し現金を盗もうとしたとして、新庄警察署は21日、41歳の男を建造物侵入と窃盗未遂の疑いで再逮捕しました。建造物侵入と窃盗未遂の疑いで再逮捕されたのは、福島県福島市宮代の無職の男（41）です。警察によりますと、男は2月1日午前3時15分ごろ、福島市内のコインランドリーに侵入し、工具を使って両替機をこじ開け、現金を盗もうとしましたが、開けることができず未遂に終わった疑い