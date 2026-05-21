マツダ車の４台に１台はCX-5という状況2000年代の半ばからマツダが取り組み始めた、クルマづくりの革新。それはラインナップの全てを『一括企画』することや、そのために全モデルに設計思想の横櫛を通し開発時の約束事を統一する『コモンアーキテクチャー』の採用、そうすることでシミュレーションのような机上論が十全に機能する『モデルベース開発』と、この3つのメソッドを柱としていた。【画像】多くのものを背負って登場！3代