動画配信サービス「Netflix」で、Netflix映画『メヒコ 1986』が6月5日より世界独占配信される。1986年のFIFAワールドカップ開催権を巡る、メキシコによる“世紀の逆転劇”を描く実話ベースのスポーツドラマで、主演とエグゼクティブプロデューサーを、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』や『スター・ウォーズ：キャシアン・アンドー』で知られるディエゴ・ルナが務める。【動画】Netflix映画『メヒコ 1986』日本版