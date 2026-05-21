NHKは21日、『FIFAワールドカップ2026』の中継解説陣を発表し、元サッカー日本代表の本田圭佑が、日本代表戦全試合の解説を担当することを明らかにした。同日、都内で取材に応じた本田は、4年ぶりのW杯解説について「不安しかないですね（笑）」と率直な心境を語った。【全身ショット】少し緊張の表情を浮かべる本田圭佑＆小宮山晃義本田は2010年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会と3大会連続でW杯に出場。日