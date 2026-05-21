お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が21日配信ABEMA「資産、全部売ってみた」に出演。10年前に購入した“資産”を売却する場面があった。番組のレギュラー化を景気づけるため、スタッフが吉村の仕事終わりを地下駐車場で待ち伏せし、アポ無しで突撃した。スタッフは「何か資産ないですか？」と質問した。吉村は「強いていうならグランドピアノぽい電子ピアノとか…」と明かした。ピアノ購入したきっかけは、沖