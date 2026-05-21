日本卓球協会は21日、9月に開幕する自国開催のアジア大会に出場する日本代表10選手のエントリー種目を発表した。代表は男子が宇田幸矢（協和キリン）、松島輝空（フリー）、張本智和（トヨタ自動車）、戸上隼輔（井村屋グループ）、篠塚大登（東都観光バス）の5選手、女子が面手凛（日本生命）、張本美和（木下グループ）、伊藤美誠（スターツ）、早田ひな（日本生命）、長崎美柚（木下グループ）の5選手となっている。女子