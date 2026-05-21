国内最大の風俗業のスカウトグループ「ナチュラル」の会長が、初公判で起訴内容を認めました。【映像】連行される容疑者の様子「ナチュラル」の会長・小畑寛昭被告（41）は、群馬県高崎市にある風俗店に客と売春することを知りながら、20代の女性を紹介したなど、職業安定法違反の罪に問われています。午前11時から東京地裁で開かれた初公判で、小畑被告は「争いません」と述べて起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で