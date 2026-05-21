NHKは21日、サッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説に本田圭佑（39）を起用することを発表した。NHK総合で中継する初戦のオランダ戦と、第3戦のスウェーデン戦を解説する。本田は同日、同局での会見に出席。大会の優勝国をフランスと予想した。本田はW杯優勝国についての展望を聞かれると、「希望は日本ですけど」とした上で「予想するならフランス」と、FIFAランキング1位の強豪を挙げた。さらに、大会得点王候補についてフ