就職活動中の大学生に「内定から働くまでの保証金として100万円払え」などと言って現金を脅し取ろうとしたとして、54歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子大木光宏容疑者（54）は3月、就職活動をしていた当時大学3年の男性（21）に対し、「内定をもらってから働くまでの保証金として100万円必要」などと言い、現金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。警察によりますと、男性は親族が大木容疑者と知