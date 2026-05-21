21日昼前、北秋田市米内沢の草地でクマ1頭が目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと、21日午前11時40分ごろ、北秋田市米内沢字黒沢を歩いていた男性が道路脇の草地にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの民家までは約20メートルで、警察が注意を呼びかけています。