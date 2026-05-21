21日午前、横手市雄物川町の田んぼでクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと、21日午前10時ごろ、横手市雄物川町薄井字大中島の田んぼにクマ1頭がいるのを、60代の女性が自宅の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの民家までは100メートルほどで、警察が注意を呼びかけています。