「頭だけ出してたらそりゃ弟もびっくりするわww」【動画】え、生首！？ 犬さんが二度見して逃げた瞬間そんなコメントが添えられた20秒ほどの動画が、1.2万件超の“いいね”を集める反響を呼んでいます。投稿したのは、Xユーザーのレナままさん（@RenaSyun）。シベリアン・ハスキーの「零（レイ）」くん（4歳・男の子）、「陸（リク）」くん（3歳・男の子）、そしてウェルシュ・コーギーの「楼亜（ロア）」くん（1歳・男の子）とに