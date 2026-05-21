「悲しいお話になります。でも、知ってほしいので書きます」…そんな言葉とともに投稿された、生まれたばかりの子猫たちの写真とエピソードが、多くの人の胸を打っています。【写真】子猫たちの体を温めながら、動物病院へ搬送したが…Instagramに投稿したのは、ボランティアグループ「プロテクト♡あにまる」の代表、高村友佳さん（@protect.animal.yuka）。投稿には、「痛かったね…辛かったね」「傷だらけの小さい命に寄り