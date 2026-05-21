茨城県在住・32歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、静岡県の「リゾナーレ熱海」です。※以下の情報は2026年5月20日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「リゾナーレ熱海」は子どもが夢中になる体験が満載。海を一望する室内プールやビュッフェも魅力茨城県在住・32歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、静岡県の「リゾナーレ熱海」でした。