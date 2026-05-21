5月19日は文化・観光を通じて国民に恩恵をもたらす「中国観光の日」だった。黒竜江省ハルビン市では17日から21日まで第10回中露博覧会が開催された。中国とロシアの相互ビザ免除措置が実施されているのを背景に、同省の黒河出入国検査所の出入国者は目に見えて増加している。両国間の人的往来は常態化・多様化しながら加速度的に発展している。中国とロシアの相互ビザ免除措置が実施されて以降、出入国検査手続きが大幅に簡素化さ