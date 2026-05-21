約9年ぶり全面刷新！ 「3代目」の開発で苦労した点とは？2026年5月21日、マツダは新型「CX-5」を発表し、同日より販売を開始しました。国内外で高い人気を誇るミドルサイズSUVが、約9年ぶりのフルモデルチェンジを受け、3代目へと進化します。今回の新型CX-5は、従来モデルで高く評価されてきたデザインや走りをさらに深化させながら、室内空間や快適性、安全性能など、日常での使いやすさも大幅に高めたのが特徴です。【画像