女優の武田久美子（57）が21日、自身のインスタグラムを更新。母娘で黒ドレスの2ショットを披露した。「#gianniversaceの旧邸宅レストランに行って来ました娘から贈られた新しい#louisvuittonを持って彼女のドレスを借りて」と、長女のソフィアさんと黒ドレス姿で食事をしているショットなどをアップ。「90’sはVersaceばかり着ていた私。この場所はまるでミュージアムのようで次に来る際には全身このブランドで固めて来た