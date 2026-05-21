プロレスラーのフワちゃんが21日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。フワちゃんは「ロケ楽しかったとはいえさすがに間髪入れずに来すぎた」とつづり、先日テレビ番組で共演した山奥で生活する俳優・東出昌大との2ショットを投稿。「プライベート東出さんです☆」と続けた。さらに「ロケでも食べたいわなの塩焼きと、東出さんお手製の角煮」と料理の写真も投稿。「ご飯中盛りでお願