河出書房新社は6月15日、柚木麻子氏の著書『BUTTER』を河出文庫から発売する。電子書籍、オーディオブックも同日より刊行となる。【画像】河出文庫から発売される柚木麻子『BUTTER』、特典グッズ同作については、作者・柚木麻子氏が今年4月22日、自身のインスタグラムにて、版権を新潮社から河出書房新社へ移すことを発表。柚木氏は投稿で「差別や排除に対しどう立ち向かうべきか」などとコメントしていた。投稿で、「この度