◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）日体大出身で、幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、22＝雷部屋）が東三段目3枚目の隠岐の浜（28＝八角部屋）を寄り切りで下し、勝ち越しを決めた。「素直にうれしい。あと1番あるので、安心しないように」立ち合いから頭をつけて右を差した。「前日から研究して、左でおっつけて差した。今日は良い相撲が取れた」。最後は左上手を引いて力強く寄り切った。師