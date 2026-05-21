◇ナ・リーグパドレス0−4ドジャース（2026年5月20日サンディエゴ）パドレスは20日（日本時間21日）、本拠でのドジャース戦で打線が振るわず零敗。クレイグ・スタメン監督は2併殺を悔やんだ。打線は相手先発・大谷翔平に3回まで完全投球をくらったが、4回に先頭・タティスが四球を選ぶと、1死からシーツが左前打でつなぎ一、二塁と好機をつくった。ただ、後続が倒れ得点には結び付かなかった。3点を追う5回も連打など