AIツールのClaudeを開発するAnthropicは、安全性や信頼性などを重視した人間第一のAI開発を理念としています。そんなAnthropicが、一見するとAIとは関係なさそうな哲学者や宗教団体などと対話する活動に力を入れる理由について説明しました。Widening the conversation on frontier AI \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/widening-conversation-aiAnthropicは過去数カ月間で、AIが提起する問題に関連した活動を行っている