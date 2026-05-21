競輪選手養成所（静岡県伊豆市、所長＝神山雄一郎）の第１３１、１３２回生の入所式が１５日に行われた。ガールズ１３２回生の井関文月（１８＝香川）は大きな期待を背負う、次世代のスター候補だ。「すぐに仲良くなりやすいタイプなので、仲良くなったのはいいんですが…」まだ入所して間もないが、仲間でありライバルでもある１８人のガールズとはすでに打ち解けているという。だが、抱えている問題がある。優しい性格のた